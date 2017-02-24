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Львівські патрульні затримали чоловіка, якого розшукували в Хмельницькому за крадіжку майже 64 000 гривень

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Львівські патрульні виявили чоловіка, якого розшукували в Хмельницькому за крадіжку майже 64 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько 12 години ночі, екіпаж патрульної поліції отримав виклик від працівника заправної станції, що на вулиці Єрошенка ходить підозріла особа. Коли патрульні приїхали на місце – виявили згадану раніше особу та попросили в чоловіка пред’явити документи.

Інспектори перевірили прізвище у базі даних та з’ясували, що 23-річний чоловік знаходиться у розшуку Хмельницьким відділом поліції за крадіжку грошей та як безвісти зниклий. Затриманий підтвердив патрульним, що вчинив злочин, а саме – привласнив грошові кошти у сумі 63 995 гривень коли працював експедитором. Чоловік перебував у розшуку з 16 лютого. Повідомив, що грошей вже не має оскільки всі витратив. Його доставили в Шевченківський відділ поліції та передали справу слідчим.

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