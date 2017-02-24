Львів’янка Анна Музичук обіграла росіянку і вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів

Українка Анна Музичук обіграла росіянку Олександру Костенюк і вийшла у фінал жіночого чемпіонату світу з класичних шахів. Про це повідомляє tribuna.com, передає Еспресо.

Суперницею чинної чемпіонки світу з бліцу та рапіду Анни Музичук у фіналі ЧС-2017 буде переможниця іншої півфінальної зустрічі між китаянкою Тань Чжун І та Харікою Дронавалі з Індії, яка у першій партії поступилася чорними фігурами.

Фінальний матч за світову шахову корону (чотири класичні партії) відбудеться з 27 лютого по 2 березня. У разі нічийного результату 3 березня відбудеться тай-брейк.