ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янка Анна Музичук обіграла росіянку і вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів

|

Українка Анна Музичук обіграла росіянку Олександру Костенюк і вийшла у фінал жіночого чемпіонату світу з класичних шахів. Про це повідомляє tribuna.com, передає Еспресо.

Суперницею чинної чемпіонки світу з бліцу та рапіду Анни Музичук у фіналі ЧС-2017 буде переможниця іншої півфінальної зустрічі між китаянкою Тань Чжун І та Харікою Дронавалі з Індії, яка у першій партії поступилася чорними фігурами.

Фінальний матч за світову шахову корону (чотири класичні партії) відбудеться з 27 лютого по 2 березня. У разі нічийного результату 3 березня відбудеться тай-брейк.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн