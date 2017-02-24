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Львів’ян кличуть на центральний матч чвертьфіналу Кубка України із футзалу

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Сьогодні на майданчику Палацу спорту «Галичина» львівська «Енергія» та київський «ХІТ» зіграють перший поєдинок у чвертьфіналі Кубка України з футзалу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СК «Енергія».

Поєдинок має статус центрального на цьому етапі, адже «Енергія» — чинний чемпіон України, а «ХІТ» зараз лідирує в регулярному чемпіонаті.

Чвертьфінальний етап Кубка України складається з двох ігор. Тож кожна з команд намагатиметься створити собі найбільш комфортну перевагу перед матчем-відповіддю в Києві.

Як показали останні поєдинки, важливим фактором для енергетиків є підтримка вболівальників. Адже саме в рідних стінах «Енергія» здобула впевнені перемоги у принципових матчах з харківським «Локомотивом» та Івано-Франківським «Ураганом».

Поєдинок «Енергія» – «ХІТ» розпочнеться о 16:00 год. 24 лютого в Палаці спорту «Галичина» за адресою: м.Львів, вул.Керченська, 8. Вхід вільний.

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