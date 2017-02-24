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Італійські партнери НАБУ підтримують створення Антикорупційного суду

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Італійська дипломатична місія підтримує забезпечення Національного антикорупційного бюро України необхідними повноваженнями, а також необхідність створення Спеціалізованого антикорупційного суду.  На цьому наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа 22 лютого під час зустрічі з Директором НАБУ Артемом Ситником. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАБУ.

Давіде Ла Чечіліа як голова групи підтримки України з боку послів країн «Великої сімки» позитивно оцінив зусилля НАБУ й української влади  в цілому у напрямку протидії корупції. На його переконання, Бюро має розширювати межі міжнародного співробітництва, адже це сприятиме його успішній роботі.

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