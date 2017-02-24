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День відкритих дверей у Національній академії сухопутних військ

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У рамках Дня відкритих дверей Національну академію сухопутних військ відвідали майже півтисячі юнаків та дівчат – учнів випускних класів, які навчаються у школах Львова та області. Про це Львівському порталу повідомили у Медіа-групі Національної академії СВ.

Хлопці та дівчата мали можливість познайомитися з умовами навчання та побуту майбутніх офіцерів, на власні очі побачити зразки озброєння та військової техніки, зокрема й новітньої.

Розпочалися заходи у клубі Академії, де юні гості переглянули презентаційний фільм про сучасні курсантські будні, а, оглянувши експозицію музею вишу, вони більш детально познайомилися з історією навчального закладу.

Згодом школярі, розділившись на декілька груп, у супроводі сьогоднішніх курсантів вишу відвідали провідні кафедри Академії. У стрілецькому навчально-тренувальному комплексі вони на лише спостерігали за вправною роботою курсантів, але й самі перевірили власну влучність у стрільбі з оптико-електронних тренажерів стрілецької зброї. Нікого не залишили байдужими й сучасні тренажери бойових машин — БМП і танків.

Зауважмо, що набір до Національної академії сухопутних військ впродовж останніх років значно збільшився. Водночас, зросла й кількість охочих здобути офіцерський фах. Не виключено, що багато з тих, хто й цього дня завітав до вишу у якості гостей, також оберуть долю офіцера ЗС України та вступлять до навчального закладу.

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