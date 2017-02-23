Шахраї полюють на ПІН-коди: як захистити гроші під час зняття готівки в банкоматі

Одним із поширених видів шахрайства у банкоматній мережі, у результаті якого українці продовжують втрачати кошти, є скімінг. За допомогою встановлення стороннього обладнання на банкомат (в районі картоприймача) зловмисники копіюють інформацію з магнітної смуги платіжної картки законного власника, щоб потім виготовити її «клон» та використати для зняття коштів з рахунку постраждалого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі програми SAFE CARD.

За даними міжбанківської системи обміну інформацією про платіжне шахрайство «Exchange-Online», протягом 2016 року фахівці виявили в Україні 71 такий скімінговий пристрій. Лише за день один такий злочинний пристрій може записати дані сотень платіжних карток громадян.

Проте, для здійснення своєї кінцевої мети – отримання доступу до грошей, шахраєві необхідно також заволодіти ПІН-кодом власника картки. Найчастіше злодії отримують інформацію про ПІН-код скомпрометованої картки шляхом встановлення на банкомат прихованої мініатюрної відеокамери, що записує дії користувача під час введення ПІН-коду.

У рамках Національної програми сприяння безпеці електронних платежів та карткових розрахунків Safe Card, експертами Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА, створена анімована інфографіка, що інформує громадян про ознаки скімінгу та ефективні способи захисту від цього виду банкоматного шахрайства.

Ключове правило безпеки при використанні банкомату – вводити ПІН-код тільки під «прикриттям», адже це найбажаніша «здобич» для платіжного шахрая. При введенні ПІН-коду завжди необхідно бути пильним, прикривати ПІН-клавіатуру рукою, портмоне або будь-яким іншим предметом.

Також, аби не стати жертвою скімінгу, eксперти рекомендують:

– Завжди порівнювати зовнішній вигляд банкомату з тим, який зображений на його екранній заставці. Особливо уважно необхідно роздивитися картоприймач, щоб він чітко відповідав зображеному на фото.

– Перевіряти, як входить платіжна картка до картоприймача. Якщо вона буде входити із зусиллям, такий банкомат використовувати не можна.

– Регулярно змінювати ПІН-код до картки. Наприклад, раз на три місяці.

– Встановлювати індивідуальні ліміти на зняття готівки з картки. Це можна зробити за кілька хвилин, зателефонувавши до контакт-центру свого банку або скориставшись послугами Інтернет-банкінгу.

У разі виявлення будь-яких ознак шахрайства та щонайменшої підозри, що під час користування банкоматом дані картки могли бути викрадені, необхідно негайно:

– заблокувати платіжну картку та змінити її ПІН-код;

– звернутися до банку, номер якого вказаний на банкоматі, або за номером, вказаним на зворотній стороні картки та слідувати рекомендаціям співробітника банку.