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У Львові відремонтують 11 спортивних майданчиків за 14 мільйонів

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Депутатська комісія фінансів та планування бюджету погодила титульний список на капітальний ремонт спортивних майданчиків у навчальних закладах, видатки на які у 2017 році планується проводити за рахунок коштів бюджету розвитку. Відповідне рішення з’явилося на інформаційному порталі депутатів ЛМР, передає кореспондент Львівському порталу.

Як повідомила депутат Уляна Пак, у переліку 11 шкіл, загальна сума капремонту – 14 млн 100 тис. грн.

«За адресою вулиці Любінської, 40 біля СЗШ №40 має з’явитись спортивний майданчик, на який дорослі і діти чекають уже багато років. Учні цієї школи виграли конкурс в межах програми «Friendly school», і тепер на оновлення майданчика буде скеровано 1 млн грн. Крім цього, додатково передбачено 150 тис.грн. в рамках громадського бюджету. Це – великий житловий масив, де є гостра потреба у спортивних майданчиках», – зазначила Уляна Пак.

Зауважмо, що лідером із засвоєння коштів із реконструкції спортмайданчиків став Шевченківський район Львова.

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