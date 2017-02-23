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У Львові видаватимуть компенсацію за проживання учасникам АТО

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Депутатська комісія фінансів та планування бюджету вирішила скерувати 360 тисяч грн на проживання учасникам бойових дій, які приїздять до Львова. Відповідне повідомлення з’явилося на інформаційному порталі депутатів ЛМР, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів депутат ЛМР Валерій Веремчук, спочатку виникла ідея створення хостелу для військових, які приїздять до Львова, втім згодом вдалось прийняти програму, яка передбачає  компенсацію за проживання.

«Це була ідея нашого депутата, десантника Віталія Свінціцького, коли вони добивались створення хостелу у Львові для військових, які приїздять до Львова. У результаті цієї роботи, ми прийняли програму щодо компенсації проживання учасникам бойових дій. Зокрема, є три хостели, один знаходиться біля госпіталю, два інших  – в центральній частині міста. Тож відтепер учасники АТО можуть звертатись на вул.Пекарську в Центр надання допомоги учасникам АТО і отримати відповідний талон на проживання», – пояснив він.

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