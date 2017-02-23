Львовом пройде Хресна хода

У Хрестопоклонну неділю, 19 березня, відбудеться Хресна Дорога. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Так, хода пройде вулицями Львова під молитовним проводом монахів Чину Святого Василія Великого з нагоди 400-ліття реформування Василіанського Чину святого Йосафата. Запрошують усіх долучитися до спільної молитовної ходи.

Очолюватиме Хресну ходу Високопреосвященний владика Ігор, Митрополит і Архиєпископ Львівський.

Хресна хода вирушає о 15.00 год. від храму Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) і йтиме до пам’ятника Праведному Митрополиту Андрею (пл. св. Юра, 5).