Школярі прийшли в гості до львівських десантників

Учора, 22 лютого, львівські десантники в черговий раз влаштували День відкритих дверей для школярів Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Так, у військову частину завітало більше 250 учнів. Молодому поколінню розповіли про давню історію бригади, яка брала участь у низці миротворчих місій на території інших держав, а з перших днів війни з Росією захищає східні кордони України.

Опісля школярам влаштували екскурсію військовою частиною, показали зразки стрілецької зброї та бойової техніки, гуртожитки, де мешкають військові також школярі оглянули експозицію Воєнно-історичного музею 58 будинку офіцерів, що знаходиться на території військової частини.

«Змінилась політика держави, змінилось забезпечення військовослужбовців. На даний час мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця складає 7 тис. грн., за два останні роки забезпечення військовослужбовців значно покращилося, змінилось і ставлення до війська з боку держави. Тож у майбутньому головний акцент у своїй обороні держава ставитиме на контактну армію.», – зазначив виступаючий перед школярами майор Вадим Слюсарчук.

Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада