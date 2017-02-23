Протягом доби на Львівщині горіли три автомобілі

Минулої доби на Львівщині рятувальники тричі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

22 лютого о 14:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в селі Заводське Буського району у вантажному автомобілі «КамАЗ». На місце події оперативно прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-14 м. Буськ. Вогнеборці швидко ліквідували займання, врятувавши автомобіль від повного згорання. Пожежу локалізовано о 14:24 та повністю ліквідовано о 14:26. Вогонь встиг знищити кабіну, відсік двигуна та обладнання автомобіля, а також пошкодити причеп автомобіля.

Цього ж дня о 14:19 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в місті Буськ по вул. Грушевського в автомобілі «Мерседес Бенц». На момент прибуття рятувальників до місця виклику весь автомобіль був охоплений вогнем. О 14:48 пожежу вдалось локалізувати та о 14:49 повністю ліквідувати. Вогонь знищив автомобіль.

О 16:27 надійшло ще одне повідомлення про пожежу в с . Торчиновичі Старосамбірського району в автомобілі «Fiat-Dukato». До місця виклику відразу було направлено пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-27 м. Старий Самбір. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, запобігши загоранню будівлі. Пожежу локалізовано о 16:49 та повністю ліквідовано о 16:56. Вогонь встиг знищити автомобіль.

Внаслідок подій ніхто не постраждав. Причини виникнення займань встановлюються.