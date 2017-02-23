Представники Львівщини привезли п’ять медалей Кубку світу з фехтування на візках

Цими днями в угорському місті Егер завершився етап Кубку світу з фехтування на візках за участю спортсменів 19 країн. Збірна команда України посіла перше загальнокомандне місце, виборовши 12 нагород – 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових. Фехтувальник Львівської області додали в українську скарбничку 5 медалей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

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Серед 11 членів національної паралімпійської збірної України змагались 3 представники «Інваспорту» Львівщини. Так, Андрій Демчук (категорія «А») виборов на змаганнях «золото» та «бронзу», Антон Дацко (категорія «В») – «золото», Наталя Морквич (категорія «А») – дві «бронзи».

Також Андрія Демчука, Антона Дацка та Наталю Морквич відзначили в Егері кубками, як кращих спортсменів за підсумковим рейтингом 2016 року.

Фото: ЛОДА