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На трасі Львів – Рава-Руська патрульні виявили Lexus, який може бути «двійником»

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Вчора, 22 лютого, патрульні зупинили автомобіль, який може бути «двійником». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

На автодорозі Львів-Рава-Руська, близько 21 години, екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль, який знаходився в орієнтуванні. Патрульні зупинили його для з‘ясування обставин. Інспектори попросили водія пред‘явити документи, а також звірити номера агрегатів транспортного засобу, адже в орієнтуванні була інформація, що даний автомобіль може бути так званим «двійником». Водій відреагував агресивно та відмовив в проведенні перевірки.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу Жовківського відділу поліції. Слідчі перевірили та провели опис автомобіля оскільки в них виникла підозра на підробку або заміну вузлів та агрегатів транспортного засобу. Транспортний засіб доставили в відділення поліції в супроводі патрульних для проведення експертизи.

Справу розглядають слідчі. Попередня кваліфікація події за ст. 290 ч.1 ККУ (Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу). Стаття передбачає покарання штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

До слова, двійники — це автомобілі, які на зовнішній вигляд просто ідентичні, у них однакова марка, модель і навіть колір, однакові номери агрегатів і дуже часто навіть ідентичні номерні знаки.

Фото: патрульна поліція Львова

 

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