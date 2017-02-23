Для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року зареєструвалися 132 012 учасників. Минулого року – 113 846 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Найбільше зареєстрованих у м. Київ – 11 253, Львівській – 11 136, Дніпропетровській – 10 585, Харківській – 9 030 та Одеській областях – 7 767 осіб.

Для проходження тестування з української мови зареєстровано 113 460 учасників, з математики – 29 168, історії України – 24 596. Четвертий за популярністю предмет – англійська мова (17 783 осіб).

Загальна кількість тестувань, що їх складатимуть зареєстровані учасники пробного ЗНО, – 206 670.

Більше відомостей за підсумками реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання тут.

Пробне тестування відбудеться:

01 квітня – з української мови і літератури;

08 квітня – з англійської, німецької, іспанської, французької, російської мов, біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії.

Цього року визначити результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання можна буде за допомогою онлайнового сервісу, який буде відкрито з 1 квітня 2017 року. Докладно процедуру визначення результатів пробного ЗНО описано в інформаційному бюлетені «Як визначити результати пробного ЗНО», який учасники отримають після проходження тестування з конкретного предмета.

Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Результати пробного тестування не можна використовувати для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів та для конкурсного відбору до вищих навчальних закладів.

Фото: Радіо ТРЕК