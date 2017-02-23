На Львівщині «на гарячому» затримали митника-хабарника

Слідчими прокуратури Львівської області при одержанні неправомірної вигоди затримано працівника митниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Сьогодні, 23 лютого, в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України слідчими прокуратури Львівської області спільно з працівниками управління внутрішньої безпеки ДФС затримано на гарячому, при черговому отриманні неправомірної вигоди в розмірі 1200 грн. старшого інспектора митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС.

Вказані кошти митник вимагав та отримав від громадянина України за безперешкодний перетин кордону.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру обрання запобіжного заходу вказаному посадовцю митниці.