На безпеку дорожнього руху Львівщини скерують 20 мільйонів

Бюджетна комісія на засіданні у четвер, 23 лютого, підтримала внесення змін і доповнень до Програми з організації та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів Львівської області на 2015-2017 роки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

На цей рік в межах програми загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету передбачено в сумі 20 млн грн. З них 16 млн грн. скерують на освітлення пішохідних переходів в населених пунктах області та встановлення світлофорних об’єктів, з урахуванням найбільш аварійно-небезпечних ділянок доріг. 2 млн грн. – для встановлення стаціонарних систем відеонагляду за порушеннями правил дорожнього руху.

Також планують закупити 4 вагові комплекси на суму 500 тисяч грн. та облаштувати місця для габаритно-вагового контролю на дорогах загального користування та їх освітлення – 1, 5 млн грн.