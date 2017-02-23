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Львівський апеляційний суд відхилив скаргу МВС щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Хатію Деканоїдзе

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Львівський апеляційний адміністративний суд сьогодні відхилив скаргу Міністерства внутрішніх справ України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Хатію Деканоїдзе. Про це у Facebook написав керівник ГО «Незалежні» Святослав Літинський, передає кореспондент Львівського порталу.

«Львівський апеляційний адміністративний суд сьогодні відхилив скаргу Міністерства внутрішніх справ України за моїм позовом щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Хатію Деканоїдзе. МВС, не звертаючи увагу на те, що Хатія Деканоїдзе пішла у відставку, подало апеляцію і вчергове витратило, окрім попередньо стягнутих 550 гривень, ще 600 грн. Хочу вірити, що нове керівництво Нацполіції візьме до уваги цей досвід та координуватиме свою ділянку роботи врахувавши недоліки колег», – йдеться у повідомленні.

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