Львівські прикордонники затримали сімох нелегалів з Бангладешу

Учора, близько 23-ї години ночі, поблизу українсько-польського кордону прикордонники Мостиського загону затримали сімох громадян Бангладеш. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Співробітники відділу служби «Сянки», які охороняють частину гірської ділянки державного кордону з Польщею на межі Львівської та Закарпатської областей, в ході проведення спеціальних оперативних заходів отримали інформацію про групу невідомих у прикордонні. Зокрема, дільничному інспектору жителі одного з прикордонних сіл повідомили про появу громадян азіатської зовнішності, ймовірно нелегальних мігрантів. Прикордонники негайно вислали для перевірки групу реагування та задіяли до їх пошуку резервні сили.

Через деякий час, неподалік від лінії державного кордону, прикордонний наряд виявив та затримав 7 чоловіків, зі слів, громадян Народної Республіки Бангладеш. Документів, що посвідчують особу у громадян при собі не було, подорожувальники мали лише речі та запаси продуктів для подальшого переходу через кордон.

Наразі затриманих доставлено до прикордонного підрозділу, складено матеріали про адміністративне правопорушення щодо спроби незаконного порушення державного кордону України.

Також тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації переправлення нелегальних мігрантів через кордон. Рішення у справі щодо іноземців прийматиме суд.

Відео: ДПСУ