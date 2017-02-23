Львів’яни відтепер можуть подати показники світла, не чекаючи з’єднання з оператором

Відтепер можна самостійно подати показник електролічильника через кол-центр ПАТ «Львівобленерго», не чекаючи з’єднання з оператором. Про це інформують у ПАТ «Львівобленерго».

Як це зробити?

Наберіть 0-800-50-15-68 (цілодобово, безкоштовно). Після з’єднання натисніть «1». Введіть свій десятизначний код (десятизначний можна дізнатись з квитанції про оплату, яку Ви отримуєте в пунктах прийому платежів, в оператора Кол-центру ПАТ “Львівобленерго” або у відповідному районному відділенні електропостачання). Після перевірки введеного коду натисніть «1». Введіть свій показник лічильника і натисніть «#». Після перевірки поданого показника натисніть «1».

Увага! Якщо у Вас встановлений двох- чи трьохзонний лічильник Вам потрібно скористатись іншим способом подання показника електролічильника:

електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua

в онлайн-сервісах на веб-сайті ПАТ «Львівобленерго»

через кол-центр 0-800-50-15-68 після з’єднання з оператором

у відповідне відділення електропостачання

послуга “Показник з квитанції”.

Детальніше про подання показників світла — на веб-сайті ПАТ «Львівобленерго» за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/pokaznyky

Нагадаємо, що подавати показники потрібно протягом періоду, який починається за два РОБОЧІ дні до кінця місяця і завершується на третій РОБОЧИЙ день наступного місяця.

Для прикладу, подати Ваш показник за спожиту електроенергію в лютому Ви можете: 27, 28 лютого та 1, 2, 3 березня.