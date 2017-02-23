ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни відтепер можуть подати показники світла, не чекаючи з’єднання з оператором

|

Відтепер можна самостійно подати показник електролічильника через кол-центр ПАТ «Львівобленерго», не чекаючи з’єднання з оператором. Про це інформують у ПАТ «Львівобленерго».

Як це зробити?

  1. Наберіть 0-800-50-15-68 (цілодобово, безкоштовно).
  2. Після з’єднання натисніть «1».
  3. Введіть свій десятизначний код (десятизначний можна дізнатись з квитанції про оплату, яку Ви отримуєте в пунктах прийому платежів, в оператора Кол-центру ПАТ “Львівобленерго” або у відповідному районному відділенні електропостачання).
  4. Після перевірки введеного коду натисніть «1».
  5. Введіть свій показник лічильника і натисніть «#».
  6. Після перевірки поданого показника натисніть «1».

 

Увага! Якщо у Вас встановлений двох- чи трьохзонний лічильник Вам потрібно скористатись іншим способом подання показника електролічильника:

  • електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua
  • в онлайн-сервісах на веб-сайті ПАТ «Львівобленерго»
  • через кол-центр 0-800-50-15-68 після з’єднання з оператором
  • у відповідне відділення електропостачання
  • послуга “Показник з квитанції”.

Детальніше про подання показників світла — на веб-сайті ПАТ «Львівобленерго» за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/pokaznyky

 

Нагадаємо, що подавати показники потрібно протягом періоду, який починається за два РОБОЧІ дні до кінця місяця і завершується на третій РОБОЧИЙ день наступного місяця.

Для прикладу, подати Ваш показник за спожиту електроенергію в лютому Ви можете:  27, 28 лютого та 1, 2, 3 березня.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн