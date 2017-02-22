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Якої погоди варто чекати львів’янам завтра

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 23 лютого, у Львові очікуються пориви вітру та ожеледиця, передає Львівський портал.

У Львові очікуються пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 – 7° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

24 лютого синоптики прогнозують місцями невеликий дощ, вдень з мокрим снігом. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 19 – 24 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

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