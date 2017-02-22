У Бродах відкрили жіночу консультацію: на реконструкцію приміщення витратили сім мільйонів

У середу, 22 лютого, у м. Броди, на вул. Гончарській, 14а (ІІ-й поверх), відкрили жіночу консультацію. На реконструкцію приміщення витратили 7,5 млн грн. Придбали для закладу і нове сучасне обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

“Дуже важливо, що серед багатьох об’єктів, що були реконструйовані минулого року на Львівщині – а їх більше тисячі – є об’єкти і в галузі охорони здоров’я. Це, безумовно, сприятиме покращенню здоров’ю нації, – зазначив Олег Синютка. – Я переконаний, що відкриття таких закладів дасть можливість українським жінкам переконатися, що про їх здоров’я в Україні дбають, зокрема й сьогодні, у час, коли багато коштів у державі спрямовують на оборону”.

За кошти, залучені на реконструкцію, – а це 7,1 млн грн із Державного фонду регіонального розвитку та 400 тис грн із обласного бюджету, – у приміщені здійснили капітальний ремонт, замінили систему опалення, енергопостачання, вікна, двері, перекриття.

До слова, проектно-кошторисну документацію приміщення виготовили у 2012 році. Роботи із реконструкції розпочали у липні 2016 року. А у лютому цього року вже здали в експлуатацію. Роботи на об’єкті виконувала підрядна організація ТзОВ “ХоСаРо”.