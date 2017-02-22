Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу АТП-1 та Львівської міської ради на чолі із мером Садовим. Заради монополізації ринку перевезень у Львові ці люди пішли на кримінал і обікрали містян на 67 мільйонів.

Це – не гучні здогадки журналістів чи політичних ворогів, що вони ввижаються меру Садовому на кожному кроці. Це – матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄДР за №42017140400000015, у якому розслідують протизаконну діяльність комунального АТП.

Для тих, хто не любить довго читати:

АТП-1 на гроші львівського бюджету (бо ж підприємство «збиткове») замовило 25 нових автобусів за понад 67 мільйонів гривень. У січні міська рада прозвітувала – автобуси отримані, ЛМР за них розплатилась. Втім, насправді отримано лише 10 автобусів, а на інші чиновники написали фіктивні документи, аби лише мати змогу подати цей транспорт-привид на конкурс на міські перевезення. Про ситуацію дізналась СБУ і військова прокуратура, триває розслідування. Між іншим, згідно із ч.5 ст.191 КК України (за якою кваліфікують справу), покарання передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Для тих, хто любить читати довго

Ця історія має шанси стати аферою року, бо тут присутнє все: кримінал, змова, хитрий і зухвалий план, який майже вдався.

Про все по порядку. Львівське АТП-1 – найбільший (за кількістю міських маршрутів) перевізник у Львові. До того ж, це комунальний перевізник, підконтрольний Львівській міській раді. Позиціонується підприємство як збиткове, а відтак отримує різноманітні дотації від ЛМР. При цьому, розкривати суми цих дотацій на підприємстві категорично не готові. Відповідний запит на доступ до інформації на адресу АТП-1 щодо дотування протягом минулого року, так і залишається без відповіді уже понад два місяці. Але зараз мова не про це.

А чи був автобус?

Останній (навіть не хочеться говорити крайній) гучний подарунок від ЛМР – 25 автобусів, придбаних за рахунок міського бюджету для комунального перевізника. «Львівський комунальний перевізник АТП-1 отримав 25 нових низькопідлогових автобусів «Електрон». Про це під час наради у Львівській міськраді 1 лютого повідомив заступник директора АТП-1 Орест Хамула», – писав тоді ZAXID.net. Але гучної презентації (як було в травні) цього разу не відбулося, адже… показувати не було що.

«За словами Ореста Хамули, наразі АТП-1 оформляє документи на нові автобуси. Наступного тижня їх планують випустити на маршрути. Проте в АТП-1 поки не повідомляють, на яких саме маршрутах вони курсуватимуть», – провадить далі ZAXID.net. І тут зрозуміло, чому АТП-1 не повідомляє, на яких саме маршрутах курсуватимуть автобуси, бо автобусів і немає.

І це не здогадки журналістів, це, нагадуємо, матеріали досудового розслідування у справі, що проходить за ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Провадження

А тепер більш детально про розслідування. Про нього, до речі, говорила під час конкурсу і Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР. «Я так розумію, є певні розслідування. Конверти вилучала військова прокуратура. Станом на сьогодні їх немає», – розповіла у коментарі журналістам Гелена Пайонкевич. Вона не виключає, що йдеться про кримінальне провадження. І тут варто віддати їй належне, бо мова дійсно про кримінал.

Тож, 17 лютого 2017 року Шевченківський районний суд Львова постановив вилучити необхідні для розслідування документи КП АТП-1. Справу ведуть слідчі військової прокуратури Західного регіону України, до яких звернувся спецпідрозділ БКОЗ Управління СБ України у Львівській області.

В ухвалі суд прямо говорить, по-перше, про те, що керівництво підприємства приховує свої прибутки і відтак рахується збитковим і дотаційним. «Встановлено, що діяльність ЛК АТП № 1 Львівської міської ради, через приховання її керівництвом доходів отриманих автотранспортним підприємством від повсякденної діяльності, вважається збитковою, а відтак фінансується за рахунок бюджетних коштів Львівської міської ради, які повинні використовуватися на оновлення автомобільного парку та придбання інших товарно-матеріальних цінностей», – йдеться в ухвалі.

А далі суд спирається на дані, надані СБУ: «В 2016 році між ЛК АТП № 1 Львівської міської ради та ТОВ СП «Електротранс» укладено договір на поставку 55 автобусів. При цьому, вартість одного автобуса, згідно умов договору, становить близько 4,5 млн. грн. У подальшому, згідно умов договору між ЛК АТП № 1 Львівської міської та ТОВ СП «Електротранс», перша партія автобусів у кількості 25 одиниць повинна бути поставлена до кінця січня 2017 року». Про це відомо усім львів’янам, адже цю гучну угоду «піарили» і в ЛМР і в пов’язаних із мером ЗМІ.

Лагідна монополізація

От у цій співпраці АТП-1 і «Електротрансу» і прихований диявол, але тут принагідно варто згадати про конкурс. Згідно із законом, конкурс на міські перевезення мав відбутись ще наприкінці минулого року. Втім, міська рада його затягувала як могла. Чому? Бо чекала автобуси для комунального АТП!

І дійсно, на вже перенесеному конкурсі на місці малих лотів утворився один великий, який поглинув не лише старі маршрути АТП-1, а ще й кілька нових. Така собі лагідна монополізація. Міські чиновники, здається, геть забулися зі своїм хижим бажанням підтягнути міські перевезення під комунальне АТП (бо ж воно, наче чорна діра – смокче і смокче бюджетні кошти, не звітуючись ні перед ким). Вони знехтували законами, постановою Кабміну про проведення конкурсів на міські перевезення, в результаті вони навіть рішенням суду знехтували (детальніше про це читайте тут). Між іншим, поліція уже зареєструвала в ЄДР ще одне кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду.

Але для отримання нових маршрутів треба було отримати нові автобуси, тож всі очікування покладались на 25 нових «Електронів», що їх обіцяли поставити до кінця січня, але… не поставили. Тобто, по документах поставили, а насправді – ні. Насправді 15 автобусів навіть не виготовили ще!

Очевидно, що на кону стояло занадто багато (враховуючи кількість вже вчинених порушень) аби здаватись, тому довелося включати фантазію. А у фантазії керівництву АТП-1 разом із міськими чиновниками не відмовиш.

Далі цитата з ухвали суду: «Так, в січні 2017 року вказані автобуси в кількості 25 одиниць службовими особами ЛК АТП № 1 Львівської міської ради на підставі акту прийому-передачі прийняті від ТОВ СП «Електротранс» та здійснено оплату за нібито їх поставку на загальну суму близько 67,5 млн. грн. Однак, ТОВ СП «Електротранс» на виконання договірних зобов’язань перед ЛК АТП №1 Львівської міської ради поставлено до вказаного комунального автотранспортного підприємства лише 10 автобусів, а решта 15 автобусів із вказаної вище кількості транспортних засобів (автобусів) заводом-виробником (ТОВ СП «Електротранс») по теперішній час не поставлено та не виготовлено».

Тобто, міська рада розплатилася за 15 автобусів, яких поки що навіть не виготовлено, крім цього було зроблено фіктивний акт прийому-передачі товару, який ще не виготовлений.

Але самого акту мало, чиновники йдуть далі: «Поряд із цим, службовими особами ЛК АТП № 1 Львівської міської ради на підставі технічних паспортів та акту прийому-передачі транспортних засобів (автобусів), до яких внесено неправдиві відомості щодо їх поставки ТОВ СП «Електротранс» та готовності автобусів до експлуатації, в Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області зареєстровано 25 автобусів», – йдеться у тексті ухвали.

Обдурити львів’ян двічі

Таким чином було зареєстровано 15 неіснуючих автобусів, які АТП-1 подало на конкурс, аби поглинути додаткові маршрути. Виходить, що львів’ян збирались обдурити двічі: перший раз віддавши їхні гроші за пусте місце, а вдруге, отримавши додаткові маршрути без додаткових автобусів (що означало би зняття частини транспорту з нинішніх маршрутів).

Чи не про цю монополістичну ідею говорив мер Садовий протягом останнього року? Чи не він говорив, що перевезення у місті мають здійснюватись виключно силами комунальних перевізників? І якщо тоді він відверто маніпулював на тему сумлінності у виконанні рейсів комунальним АТП (активісти, що збирають ці дані поставили АТП-1 аж на третє з п’яти місце по виконанню рейсів), то тепер, виходить, мер покриває ціле злочинне угруповання, яке проводить мільйонні афери і затягує в них не тільки підприємства-партнери, а й цілі управління міської ради.

Стаття 191 Кримінального кодексу України: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в віданні, карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох .років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,- караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах,- караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою,- караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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