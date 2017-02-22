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Сихівчани знову опинилися без гарячої води

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Сьогодні, 22 лютого, ремонтні бригади підприємства ліквідовують порив трубопроводу гарячого водопостачання в Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У зв’язку з проведенням робіт тимчасово призупинено подачу гарячої води до будинків по вул. Вернадського, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, вул. Драгана, 1, 11, 17, 19, 21, вул. Скрипника, 39, пр. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», порив стався вчора. Відповідно ремонтні робот по ліквідації пориву тривають з вчорашнього дня. Відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 22 лютого.

«Ця мережа знаходиться в критичному стані. Це вже 4 порив за час опалювального сезону. Тому, зараз ліквідовуємо порив, щоб відновити подачу гарячої води, а паралельно розпочинаємо роботи з прокладання нової мережі», – розповів начальник Сихівського РТМ Петро Чубінський.

 

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