ОСТАННІ НОВИНИ

Посадовцям міськради Львова і АТП-1 «світить» тюрма за аферу з автобусами

|

Причетним до афери із закупівлею 25 автобусів «Електрон» для підконтрольного міському голові Львова АТП-1 «світить» до 12 років за гратами.

АТП-1 на гроші львівського бюджету (бо ж підприємство «збиткове») замовило 25 нових автобусів за понад 67 мільйонів гривень. У січні міська рада прозвітувала – автобуси отримані, ЛМР за них розплатилась. Втім, насправді отримано лише 10 автобусів, а на інші чиновники написали фіктивні документи, аби лише мати змогу подати цей транспорт-привид на конкурс на міські перевезення. Про ситуацію дізналась СБУ і військова прокуратура, триває розслідування. Між іншим, згідно із ч.5 ст.191 КК України (за якою кваліфікують справу), покарання передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як йдеться в ухвалі суду: «Так, в січні 2017 року вказані автобуси в кількості 25 одиниць службовими особами ЛК АТП № 1 Львівської міської ради на підставі акту прийому-передачі прийняті від ТОВ СП «Електротранс» та здійснено оплату за нібито їх поставку на загальну суму близько 67,5 млн. грн. Однак, ТОВ СП «Електротранс» на виконання договірних зобов’язань перед ЛК АТП №1 Львівської міської ради поставлено до вказаного комунального автотранспортного підприємства лише 10 автобусів, а решта 15 автобусів із вказаної вище кількості транспортних засобів (автобусів) заводом-виробником (ТОВ СП «Електротранс») по теперішній час не поставлено та не виготовлено».

Тобто, міська рада розплатилася за 15 автобусів, яких поки що навіть не виготовлено, крім цього було зроблено фіктивний акт прийому-передачі товару, який ще не виготовлений.

Але самого акту мало, чиновники йдуть далі: «Поряд із цим, службовими особами ЛК АТП № 1 Львівської міської ради на підставі технічних паспортів та акту прийому-передачі транспортних засобів (автобусів), до яких внесено неправдиві відомості щодо їх поставки ТОВ СП «Електротранс» та готовності автобусів до експлуатації, в Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області зареєстровано 25 автобусів», – йдеться у тексті ухвали.

За матеріалами Дивись.Info

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн