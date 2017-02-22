Нацрада вже заборонила в Україні понад 70 російських телеканалів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наразі вже заборонила мовлення понад 70 російським телеканалам на території України. Про це заявив голова Нацради Юрій Артеменко на засіданні Комітету ВР з питань свободи слова, звітуючи за діяльність у 2016 році, повідомляє Укрінформ.

“Якщо не помиляюся, понад 70 каналів російських вилучено, близько 40 українських уже з’явилися – святе місце порожнім не буває”, – сказав він.

Крім того, Артеменко розповів, що минулого року із переліку іноземних програм, які можуть транслюватися на території України, було вилучено 50 російських програм, але внесено 13 інших програм іноземних мовників.

Фото: Укрінформ