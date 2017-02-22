Минулого року у Львові з’явилося 2,5 тисяч підприємців

У 2016 році в управлінні державної реєстрації Львівської міської ради зареєструвалось 2573 фізичних осіб-підприємців та 925 юридичних осіб. Про це під час звіту розповіла Лілія Серватяк, начальник управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, інформує прес-служба мерії.

«У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управлінням у 2016 році проведено 12 300 реєстраційних дій. Окрім реєстрації фізичних та юридичних осіб, управління припинило державну реєстрацію 1155 фізичним особам-підприємцям, 99 – юридичним особам та внесло зміни до відомостей державної реєстрації – 7548 юридичним та фізичним особам-підприємцям» – додала Лілія Серватяк.

Також, управлінням державної реєстрації у 2016 році здійснено 5948 дій щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, в тому числі: реєстрація права власності – 5690, внесення зміни до права власності – 238, скасування права власності – 20.

Нагадаємо, що при Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради створюється Громадська рада. Останній день прийому заявок 26 лютого 2017 року. Деталі за посиланням: http://city-adm.lviv.ua/announcement/237211-upravlinnia-derzhavnoi-reiestratsii-iurydychnoho-departamentu-lvivskoi-miskoi-rady-oholoshuie-pro-pochatok-stvorennia-hromadskoi-rady-pry-upravlinni-derzhavnoi-reiestratsii-iurydychnoho-departamentu-lvivskoi-miskoi-rady