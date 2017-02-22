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Львів’яни відновили осквернений пам’ятник воїнам УПА в Польщі

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Працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді, почистили від фарби осквернений вандалами хрест на могилі-кургані 62 воїнам УПА. Про це повідомляє Радіо «Свобода».

Пам’ятник за погодженням і за фінансування польської влади встановлений посеред лісу на горі Монастир, що поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства у Польщі.

У червні 2015 року невідомі вандали зафарбували гранітний хрест і знищили надмогильну плиту з іменами воїнів, які загинули навесні 1945 року у боях з радянськими військами з НКВС. Українська сторона неодноразово просила польську владу відчистити хрест від фарби і відновити пам’ятний знак.

«Тут було вчинено акт вандалізму проросійськими радикальними силами. Ми одразу звернулися до місцевої влади Підкарпатського воєводства з проханням усунути акти вандалізму. Але на превеликий жаль, бачимо, що місцева влада нічого не зробила донині. Українська сторона одразу, як було осквернено пам’ятник у колишньому селі Гута-Пеняцька на Львівщині, очистила плити від фарби. Тому ми вирішили приїхати і самостійно відчистити хрест. Також з нашої ініціативи відновимо тут плиту, яку було розбито», – розповів Святослав Шеремета, секретар Державної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

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