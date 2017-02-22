Легкоатлети Львівщини привезли чимало медалей з чемпіонату України

Легкоатлети Львівщини з медалями повернулися з чемпіонату України. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Третє загальнокомандне місце в заліку серед молоді (1 000 очок), четверте – у видах багатоборств (100 очок) та шосте – серед дорослих (870 очок): такий результат виступу збірної команди Львівської області в чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України тривав упродовж 17-19 лютого в Сумах у 28 видах змагальної програми.

Три золотих нагороди здобули легкоатлети Львівщини у змаганнях серед дорослих. Зокрема, чемпіоном України в манежі Сумського державного університету став стриянин Василь Іваницький (тренер Любов Петринець), який переміг у семиборстві із особистим рекордом 5 820 очок. Це досягнення дозволить йому потрапити до збірної команди України на чемпіонат Європи у приміщенні, який 3-5 березня прийматиме Белград (Сербія).

Найбільшу кількість медалей принесли Львівщині результати на дистанції 3 000 метрів із перешкодами. Вихованка Сокальщини Оксана Райта здобула перемогу із результатом 10:16.70. Ірина Племянник на цій же дистанції виборола бронзову нагороду із результатом 11:03.51 й стала чемпіонкою України серед молоді. Серед чоловіків третю золоту медаль чемпіонату України приніс для скарбнички Львівщини Роман Ростикус з результатом 8:49.45. Костянтин Коляда фінішував одразу за Р. Ростикусом і піднявся на другу сходинку п’єдесталу. Ще один представник Львівщини Ігор Желем тут став другим в заліку серед молоді, подолавши змагальну дистанцію за 9:18.05.

Бронзову нагороду в бігу на 800 метрів здобула Орися Дем’янюк (Мочульська). Спортсменка вийшла у фінал із кращим часом і зуміла завершити змагання на третій позиції, подолавши дистанцію за 2:09.56.

Потішила уболівальників жіноча естафетна команда Львівщини 4 х 400 м: Лілія Коваль, Рената Механчук, Іванна Остимчук та Романа Харченко стали чемпіонами України серед молоді із результатом 3:54.73. Ще одну срібну нагороду молодіжній команді приніс Степан Дем’янчук у штовханні ядра (16.12 м.). Юрій Трохимчук на дистанції 400 метрів завершив змагання третім серед молоді: його результат 49.31 с.

Одразу троє львів’ян змагалися й у фіналі зі стрибків у висоту. Кращим став Сергій Слісенко. Він один з поміж львівських стрибунів подолав висоту 215 см, що принесло йому бронзову медаль у категорії «Молодь» та п’яту позицію у змаганнях серед дорослих. Досвідчений Дмитро Дем’янюк і Вадим Кравчук посіли шосте і восьме місця відповідно. У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок сьоме місце посіла Ілона Заскалько із результатом 175 см.

Фото: ЛОДА