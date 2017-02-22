Гройсман в черговий раз закликав Садового не гальмувати з вирішенням сміттєвої проблеми

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міського голову Львова Андрія Садового швидше перейти до реального вирішення проблеми із сміттям. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

За його словами, хоча Львову люб’язно надали ділянку під сміттєзвалишще, ситуація знову заходить у глухий кут.

«Хотів би торкнутись знову теми львівського сміття. Здавалось, що шлях вирішення цієї проблеми нарешті намітився, але ситуація здається знову заходить в глухий кут. Під час свого візиту до Львова я запропонував Львівському міському голові Андрій Садовий вибрати ділянку, на якій він готовий буде реалізувати проект нового сміттєпереробного комплексу. І таку ділянку пан Андрій вибрав. А минулого тижня створена розпорядженням пана Андрія науково-експертна група цю ж ділянку забракувала…», – пише Володимир Гройсман.

Водночас прем’є додав, що при цьому він жодним чином не сумнівається у професійності експертів, які входять до цієї групи: «Не ставлячи жодним чином під сумнів високий професійний рівень членів науково-експертної групи, хотів би зазначити, що ключовим для того, щоб оцінювати придатна ділянка чи ні, є очевидно питання, які технології поводження з ТПВ планується застосовувати. Якщо мова йде про просте складування сміття, як це відбувалось на більшості українських сміттєзвалищ, у тому числі і у Грибовичах, то будь-який новий полігон буде такою ж потенційною екологічною загрозою, як і ті, які уже існують».

Також Володимир Гройсман наголосив, що вже звернувся до голови Львівської ОДА Олега Синютки з проханням допомогти знайти меру Львова Андрію Садовому нову ділянку:

«Проте є зовсім інші підходи. Свого часу мав можливість знайомитись, як ці проблеми вирішуються у Швейцарії. У місті Цюріху два сміттєпереробних комплекси, один з яких знаходиться практично в центрі міста (і був, до речі, побудований більше 100 років тому!), в декількох сотнях метрів від центрального вокзалу, а другий – поруч з багатолюдним житловим кварталом. І навіть запаху жодного не відчувається, коли ти знаходишся поруч! Коментарі тут зайві.

Все ж, враховуючи ситуацію, яка складається, і виходячи з того, що проблему потрібно нарешті вирішити, я уже звернувся до Голови ОДА Олега Синютки з проханням допомогти пану Андрію вибрати іншу ділянку, а його самого я б просив пришвидшити свої дії і якнайшвидше перейти до реального вирішення проблеми».

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