Грипом вже перехворіли 4,5 мільйонів українців

Із початку епідемічного сезону в Україні зареєстровано 4 408 101 хворий на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ України.

Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» подає аналіз захворюваності на грип та ГРВІ в Україні за період з 13 по 19 лютого. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України тримався на рівні попереднього тижня. У цьому році зафіксований найнижчий показник захворюваності у порівняні з 5 минулими сезонами спостереження.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Київській, найменший – у Тернопільській областях. На звітному тижні темп приросту хворих серед дорослих і дітей залишився на рівні попереднього тижня. У жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений.

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 195 737 осіб, з них 66,5% – діти віком до 17 років. Госпіталізовано 6 073 особи – 3,1 % від захворілих.

Летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання на грип не зареєстровано.

За оперативними даними територіальних органів системи охорони здоров’я, з початку епідемічного сезону, що бере відлік з 3 жовтня 2016 року, в Україні зареєстровано 4 408 101 хворий на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Уже перехворіло 10,3 % населення (аналіз проводився без урахування даних АР Крим та м. Севастополя).

На звітному тижні фахівці вірусологічних лабораторій визначали РНК вірусів грипу типу А у зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип у Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях. У поточному сезоні серед позитивних знахідок домінує вірус грипу типу А(H3) сезонний, частка якого складає 70,9 %.

Серед 43 країн європейського регіону, що повідомили по географічну поширеність грипу, 24 країни визначають високу або середню інтенсивність.