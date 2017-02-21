Завтра у Львові влаштовують пікет водії з іноземними номерами

Завтра, 22 лютого, у Львові на пікет збираються водії з іноземною реєстрацією. Про це у Facebook повідомляють активісти організації «Вибір за нами».

«Громадяни Львівської області – власники автомобілів на єврономерах,та просто небайдужі,

у середу 22.02.2017р. активісти «Вибір за вами» розпочинають всеукраїнську безстрокову акцію протесту. Наша вимога: розмитнення автомобілів як в країнах ЄС.

Ми не є найбагатшою нацією, в нас не найвищі зарплати в Європі, в нас немає європейських доріг, в нас немає якісного європейського пального, але ми змушені за все платити фактично, як європейці, тому ми вимагаємо розмитнення як в країнах ЄС», -йдеться у повідомленні.

Відтак всіх бажаючих доєднатись до акції чекають 22.02.2017 о 11:00 на стоянці «Епіцентру» с.Зимна вода.

Водночас власники транзитних номерів зберуться і м.Дрогобич о 9.00год. біля супермаркету «Сільпо».