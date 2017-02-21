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Завтра у Львові влаштовують пікет водії з іноземними номерами

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Завтра, 22 лютого,  у Львові на пікет збираються водії з іноземною реєстрацією. Про це у Facebook повідомляють активісти організації «Вибір за нами».

«Громадяни Львівської області – власники автомобілів на єврономерах,та просто небайдужі,
у середу 22.02.2017р. активісти «Вибір за вами» розпочинають всеукраїнську безстрокову акцію протесту. Наша вимога: розмитнення автомобілів як в країнах ЄС.
Ми не є найбагатшою нацією, в нас не найвищі зарплати в Європі, в нас немає європейських доріг, в нас немає якісного європейського пального, але ми змушені за все платити фактично, як європейці, тому ми вимагаємо розмитнення як в країнах ЄС»,  -йдеться у повідомленні.

Відтак всіх бажаючих доєднатись до акції чекають  22.02.2017 о 11:00 на стоянці «Епіцентру» с.Зимна вода.
Водночас власники транзитних номерів зберуться і  м.Дрогобич о 9.00год. біля супермаркету «Сільпо».

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