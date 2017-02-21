Уряд погодив 150 мільйонів для мережі кардіоцентрів по всій Україні

Уряд ухвалив постанову про розвиток в Україні мережі для надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Згідно з якою виділено 150 мільйонів гривень на розвиток мережі реперфузійних центрів. Це дозволить на умовах співфінансування закупити необхідне для стентування ангіографічне обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.

За рівнем смертності від серцево-судинних захворювань Україна вже не один рік “лідирує” серед країн Європи. Щороку понад 40 тисяч українців страждають від інфаркту. В цілому від інфаркту помирають 14% пацієнтів і 21% – з тих, хто потребував невідкладного стентування.

На сьогодні згідно з розрахунками Європейської спілки кардіологів, орієнтовна потреба для України у невідкладних стентуваннях для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда становить 16 тисяч, тоді як у 2016 році провели лише 6,8 тисяч.

Завдяки здійсненню міжнародною організацією централізованих закупівель стент-систем та витратних матеріалів (2017-го закуплять близько 11 тис. стентів), вперше в історії нашої держави, кожен пацієнт, який потребує невідкладної ангіографії/ стентування, матиме змогу отримувати їх БЕЗКОШТОВНО.

Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання». Вона передбачає закупівлю стаціонарного ангіографічного обладнання на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Наша мета – розбудова регіональної реперфузійної мережі, яка дозволить принципово змінити систему надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Ефективне функціонування цієї мережі залежить не лише від наявності ангіографів. Це насамперед налагоджена та чітка робота усіх ланок – швидкої допомоги, реперфузійних центрів та кардіологічних відділень, які забезпечуватимуть післяопераційну реабілітацію пацієнтів.

Згідно з Постановою, закупівля ангіографів буде здійснюватися для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування ІІ рівня в межах створених госпітальних округів, щоб забезпечити 2-ох годинний доїзд пацієнтів з інфарктом міокарда до цих закладів охорони здоров’я.

Реперфузійні центри повинні функціонувати у режимі 24 години 7 днів на тиждень, 365 днів на рік (24/7/365). Кожен пацієнт, який потребує невідкладного стентування, забезпечуватиметься якісною і своєчасною діагностикою та ефективним і безкоштовним лікуванням. Відповідно до європейських протоколів лікування, стентування мають проводити у перші 2 години контакту пацієнта з медичним персоналом (максимум 12 годин від початку симптомів).

Реперфузійні центри – це лише одна складова. Важливим є регулювання роботи екстреної медичної допомоги, що мусить бути забезпечена ЕКГ та дефібриляторами, мати постійний телефонний зв’язок з реперфузійними центрами та відділеннями кардіології, а також навчання лікарів згідно з сучасними протоколами надання допомоги.

Діяльність реперфузійних центрів, у тому числі, спрямована на зниження рівня смертності пацієнтів з гострим коронарним синдромом. На сьогодні госпітальна летальність від інфаркту міокарда у клініках, які вже працюють, як реперфузійні центри, становить 3–6%.

Згідно з досвідом європейських країн, налагоджена робота мережі реперфузійних центрів в українських реаліях дозволить рятувати 3 тис. життів щорічно.

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