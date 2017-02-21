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У Раді хочуть створити комісію, що перевірятиме факти викидання львівського сміття по Україні

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На сайті Верховної Ради України сьогодні, 21 лютого,  зареєстровано Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо перевірки фактів нелегального вивезення сміття із міста Львова на сміттєзвалища інших міст.

«Мешканці Глобиного, що на Полтавщині, покликали мене по допомогу. Днями їм підкинули 5 вантажівок львівського сміття. Мені показали речові докази походження цього непотребу: чеки з львівських магазинів, викинуті львівські газети, навіть рекламні буклети львівської «Самопомочі» і Садового. Хоч оця кочівля відходів – це вже найкраща реклама їхньої діяльності. Глобинці вирішили почати пакувати чуже сміття, щоб відправити назад депутатам «Самопомочі» та їхньому мерові. Готові навіть відіслати за домашніми адресами. Нехай навчаються не смітити по всій Україні, а потім очолюють міста і пробують керувати країною!»,- написав у Facebook ініціатор створення ТСК нардеп Сергій Каплін.

«Це війна із львівським нелегальним сміттям. І перший наш крок – об’єктивне розслідування. Зареєстрував сьогодні парламентську ТСК щодо фактів незаконного вивезення львівських відходів на сміттєзвалища інших міст»,- додав він.

Нагадаємо, у Глобино, що на Полтавщині, виявлено сміттєвий «сюрприз» зі Львова.

 

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