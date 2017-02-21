У Полтавській області «засвітилося» львівське сміття

Сміттєвози зі Львова скинули відходи у Полтавській області на Глобинському сміттєзвалищі. Про це інформує видання «ЕнергоЛайф.Інфо».

В неділю, 19 лютого, на Глобинському сміттєзвалищі розвантажилися п’ять вантажівок сміття. Поліція затримала водіїв, однак машини на той час були вже порожніми. Повідомлення про це опублікувала Глобинська міська рада.

У понеділок на звалище виїхали працівники міськвиконкому, на місці пересвідчилися, що сміття дійсно походить зі Львова.

“Ми й так маємо чимало проблем та клопоту, щоб довести до пуття те, що маємо. Сьогодні, як ніколи, актуально стоїть необхідність впорядкувати власне сміттєзвалище, щоб воно менше псувала життя навколишнім жителям, а ще й вирішувати чужі проблеми, звісно, що ми не спроможні. Тож, надіємось, що більше таких прикрих непорозумінь не буде”, – прокоментували ситуацію в прес-службі Глобинської міськради.