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У Львові в неділю пройде змагання з велотуризму. Як взяти участь?

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У неділю, 26 лютого, клуб велосипедного туризму «Колесо вітрів» проводить змагання з велосипедного туризму «Snow bike – 2017». Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Ці змагання проводяться традиційно в останню неділю зими та відкривають новий велотуристичний сезон.

У заході можуть брати участь не тільки спортсмени, але і всі, хто не байдужий до двоколісного транспорту. Вік учасників необмежений.

У програмі змагань традиційні дистанцій для велосипедистів – це подолання природніх перешкод «ТРІАЛ» та швидкісна їзда «ВЕЛОКРОС».

Початок заходу – 13.00

Реєстрація учасників – з 12.00

Місце проведення – парк І.Франка (поблизу пам’ятника І.Франку).

Для того, щоб взяти участь у змаганнях, потрібно до 25 лютого зареєструватися, відправивши на електронну адресу koleso_vitriv@ukr.net дані про себе (прізвище, ім‘я та дату народження).

Довідка за тел. (067) 368 32 80.

Для перегляду Положення про захід, реєстрації та додаткової інформації Ви можете перейти на сторінку www.facebook.com/Клуб-велосипедного-туризму-Колесо-вітрів.

 

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