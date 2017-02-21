У Львові більше чотирьох мільйонів виділено на відновлення стадіону у Парку культури

У Львові виділено кошти на реконструкцію стадіону «Юність», що розташований а Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького. Відповідне розпорядження 20 лютого підписав міський голова Андрій Садовий.



Так, доручається управлінню фінансів департаменту фінансової політики провести фінансування управління культури департаменту розвитку за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова в сумі 4 065 771,70 грн.

Перерахувати кошти як внески до статутного капіталу ЛКП “Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького“ для здійснення капітального ремонту трибун та реконструкції будівель спортивного комплексу “Юність“.

Фото: Вголос