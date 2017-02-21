Цьогоріч трускавецькі дельфіни вже потішили більше 200 дітей та бійців АТО

З початку 2017 року Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» прийняв у себе на безкоштовних засадах понад 200 дітей різних категорій та бійців АТО. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар».

Чорноморські афаліни з радістю зустрічали і розважали сиріт із Донбасу, які приїздили на лікування до Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», що на Львівщині. Діти, які відвідали дельфінарій разом із пораненими бійцями, що теж проходять реабілітацію у військовому санаторії Трускавця, отримали неабиякі емоції та захват від виступів наших грайливих дельфінів.

Під враженнями від знайомства з морськими ссавцями та котиками додому поїхали й юні спортсмени із Польщі та Словаччини, що завітали до Трускавця на Перший міжнародний дитячий гірськолижний «Кубок «Буковиця Open».

Не залишилися поза увагою й діти наших захисників зі Львова та Бродівського району. У дельфінарії «Оскар» вони не лише весело провели час, а й пізнавально. Зокрема, діти учасників АТО та сімей загиблих дізналися від наших тренерів багато чого цікавого про чорноморських афалін. Вони були дуже подивовані, що «дельфіни бачать за допомогою ехолокацій, а тому можуть розрізняти своїх родичів. І що для пересування використовують магнітне поле землі та впізнають себе у дзеркалі».

«Нас дуже тішить, що завдяки нашому комплексу такі категорії дітей мають можливість доторкнутися до природи і більше пізнати морський світ. Тим паче, що така можливість не лише розширює їхній кругозір, а має й позитивний вплив на їхній емоційний стан», – зазначили в адміністрації дельфінарію «Оскар».