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Патрульні затримали озброєного молодика, який перебував у розшуку за шахрайство

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Патрульні затримали особу, яка перебувала у розшуку за шахрайство. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

«Сьогодні зранку, патрулюючи на вулиці Городоцькій, екіпаж патрульної поліції виявив особу, яка підозріло себе поводила. Патрульні перевірили документи та з’ясували, що 23-річного чоловіка розшукує Залізничний відділ поліції за ст.190 ч.2 ККУ – шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Також, під час проведення поверхневої перевірки, працівники патрульної поліції виявили в затриманого предмет схожий на зброю, а саме пневматичний пістолет з відсіком для газового балону. Чоловіка доставили в Залізничний відділ поліції для з’ясування всіх обставин справи», – зазначається у повідомленні.

Фото: патрульна поліція

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