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На Львівщині в кювет злетів мікроавтобус: п'ятеро людей – у лікарні

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Сьогодні, 21 лютого, вранці на автодорозі Львів – Краковець водій автомобіля «Рено Трафік», їдучи дорогою до Львова, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Трафік», 37-річний мешканець Яворівського району, їдучи дорогою до Львова, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП пасажирів мікроавтобуса – 25-річну жінку, двох 18-річних хлопців та  двох чоловіків, віком 26 і 28 років, доставлено до лікарні. Медики діагностували у них забої та рвані рани.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція

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