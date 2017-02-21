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На Львівщині дідусь за кермом «Ланоса» злетів у кювет

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На Львівщині у ДТП постраждав 74-річний водій «Ланоса». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 лютого о 18.00 на автодорозі Київ – Чоп в селищі Запитів Кам’янка-Бузького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ланос», 74-річний львів’янин, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП водія госпіталізовано в одну з львівських лікарень з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забійні рвані рани обличчя, шиї, закритий перелом верхньої третини правої стегнової кістки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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