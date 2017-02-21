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Львів’янину за ухилення від виправних робіт загрожує три роки тюрми

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Сьогодні вночі патрульні Львова виявили особу, яка ухиляється від відбування покарань – виправних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

За даними відомства, на вулиці Володимира Великого близько 2 години ночі, в лотомаркеті патрульні побачили 30-річного громадянина і з’ясували, що він перебуває у розшуку.

Як виявилося, чоловіка шукає Залізничний відділ поліції за ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських чи виправних робіт. Таке порушення карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Затриманого доставили до відділу поліції та передали справу слідчим.

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