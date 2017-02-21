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Кризу в енергетиці мають подолати максимум за тиждень

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Міністерство енергетики та вугільної промисловості отримало тиждень на те, щоб розробити плану з подолання кризи в енергетиці. Про це йдеться в Плані підготовки проектів актів, необхідних для реалізації указу президента про введення в дію рішення РНБО щодо нейтралізації загроз у енергобезпеки, копію якого розмістило видання “РБК-Україна“.

Відповідний документ планується затвердити сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

Таким чином, Міністерство всього за тиждень повинно розробити проект реконструкції енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, що використовують антрацит, для їхньої роботи на газовому вугіллі. Такий самий термін буде відведено на підготовку плану диверсифікації джерел доставки вугілля в Україну і створення резерву енергетичного вугілля.

Понад те, Міненерговугілля повинно схвалити нову енергетичну стратегію держави до 1 травня цього року.

Нагадаймо, нещодавно Кабмін ввів надзвичайну ситуацію в енергетиці.

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