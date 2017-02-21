Більш ніж половина українців жертвує особистим життям заради кар’єри, - дослідження

58% українців зазначають, що їм доводилося жертвувати сім’єю заради кар’єри, а 23% вдається гармонійно поєднувати роботу й особисте життя. Як насправді йдуть справи з розставленням пріоритетів у «білих комірців», дізнавався Міжнародний кадровий портал hh.ua, передає кореспондент Львівського порталу.

Кожна людина намагається знайти баланс між роботою і особистим життям. У сучасному світі побутує стереотип про те, що у випадку кар’єрного зростання страждає особисте життя, а діти, сім’я та друзі не отримують належної уваги. Існує безліч суджень про те, як краще поєднати особисте життя і кар’єру. Але тільки небагатьом вдається досягнути work-life balance.

Троє із п’яти респондентів зазначили, що, на жаль, у них не виходить безконфліктно поєднувати час для сім’ї та друзів із часом, який необхідно приділяти виконанню професійних обов’язків. Майже чверть опитаних стверджують, що їм вдається органічно поєднувати роботу й особисте життя. І всього четверо зі ста зазначили, що їм довелося відмовитися від кар’єри заради того, щоб більше часу приділяти потребам рідних.

Згідно з даними опитування, дещо менше половини респондентів зазначили, що через роботу їм доводиться менше часу приділяти сім’ї. Частіше це осмислений вибір, і його головним мотивом є високий заробіток. Водночас майже третина опитаних зазначили, що дійсно багато часу приділяють роботі, кар’єрному зростанню, але були б не проти стільки ж часу приділяти собі, своїй сім’ї, реалізації власних бажань. Ще чверть «білих комірців» вказали, що переважання роботи — це збіг обставин, і такий перебіг справ не є їхнім усвідомленим вибором. І лише 7% пріоритет роботи пояснили захопленістю роботою й цікавістю до неї.

На запитання про те, чим передусім доводиться жертвувати заради досягнення кар’єрних амбіцій, понад половина опитаних зазначили, що обмежують час на відпочинок і жертвують своїм душевним спокоєм. Половина офісних співробітників вказали, що через роботу менше часу приділяють своєму здоров’ю і хобі. Сім’єю та сімейними обов’язками заради кар’єрних амбіцій жертвують дещо менше половини респондентів. А для третини опитаних кар’єрні пріоритети створюють дефіцит часу на спілкування з друзями.

Для досягнення кар’єрних амбіцій респонденти передусім обмежують тривалість відпочинку й розваг, потім — час на підтримку здоров’я і сімейні стосунки. Як відомо, співробітники, які готові заради кар’єри максимально обмежувати час на відпочинок і розваги, мають високий ризик перевтоми і психологічного дисбалансу. Тому роботодавці, які дійсно дбають про комфорт своїх підлеглих, приділяють особливу увагу співвідношенню відпочинку й роботи.

Дані були отримані в результаті опитування, проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу hh.ua в січні 2017 року. В опитуванні взяли участь 805 респондентів із різних регіонів України.

Фото: ForFun