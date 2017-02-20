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Визнаний незаконним конкурсний комітет щодо перевезень у Львові все-таки провів у мерії засідання

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Сьогодні, 20 лютого,  у Львівській міській раді відбулося засідання конкурсної комісії з розкриття пропозицій перевізників на міських маршрутах, попри заборону суду, передає кореспондент Львівського порталу.

Засідання почалося з того, що один з активістів нагадав, що члени конкурсної комісії та чиновники Львівської міської ради, які беруть участь у конкурсному комітеті з визначення перевізників у місті Львові, порушують рішення суду.

Проте, члени комісії все-таки розпочали засідання та, як вони зазначають, сьогодні відбулося лише відкриття пропозицій претендентів. Оскільки конкурсному комітету необхідний час для ознайомлення з документами, які надали перевізники.

Проте члени комісї вирішили перенести засідання з визначення переможців на пасажирські автобусні маршрути у Львова на наступний понеділок, 27 лютого.

Також варто зазначити, що під дверима, де відбувалося засідання, були правоохоронці та чимала кількість людей.

Нагадаємо, що нещодавно суд визнав незаконним конкурсний комітет на міські перевезення і призупинив конкурс. Однак, конкурсний комітет все-таки вирішив провести сьогодні засідання.

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