У Самборі Audi влетіла в огорожу. Пасажир авто потрапив до лікарні

На Львівщині внаслідок ДТП пасажир легковика потрапив до лікарні. Як попередньо встановили працівники Самбірського відділу поліції, водій автомобіля «Ауді» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Самбірський відділ поліції 18 лютого надійшло повідомлення від чергової медсестри центральної районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернувся 27-річний мешканець міста Рудки, в якого лікарі діагностували: «закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки».

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в місті Самбір на вулиці Шевченка о першій годині ночі.

Поліцейські попередньо встановили, що постраждалий знаходився в автомобілі «Ауді», за кермом якого перебував 19-річний мешканець міста Рудки. Водій, рухаючись в напрямку центру міста Самбір, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на огорожу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.