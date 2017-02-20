ОСТАННІ НОВИНИ

У Самборі Audi влетіла в огорожу. Пасажир авто потрапив до лікарні

|

На Львівщині внаслідок ДТП пасажир легковика потрапив до лікарні. Як попередньо встановили працівники Самбірського відділу поліції, водій автомобіля «Ауді» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Самбірський відділ поліції 18 лютого надійшло повідомлення від чергової медсестри центральної районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернувся 27-річний мешканець міста Рудки, в якого лікарі діагностували: «закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки».

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в місті Самбір на вулиці Шевченка о першій годині ночі.

Поліцейські попередньо встановили, що постраждалий знаходився в автомобілі «Ауді», за кермом якого перебував 19-річний мешканець міста Рудки. Водій, рухаючись в напрямку центру міста Самбір, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на огорожу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам
Катерина РОДАК, Львівський портал
Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам

Колись Львів справедливо вважали одним із найбільш «зелених» міст України: міська архітектура гармонійно поєднувалася із...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн