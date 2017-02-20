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У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні

Катерина Сердюк для Львівського порталу

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Сьогодні, 20 лютого, у Львові відбулася тиха хода пам’яті Героїв Небесної Сотні приурочена до третьої річниці трагічних подій на Майдані Гідності. Участь у заході під назвою «Вогонь Небесної Сотні» взяли студенти львівських вишів, передає кореспондент Львівського порталу.

Колона у складі львівської молоді була сформована о 13.00 біля Львівського національного університету ім. Івана Франка. Звідти учасники ходи попрямували до пам’ятника Тарасові Шевченкові.

Біля пам’ятника Кобзарю відбулося віче, де згадували буремні події, що відбувалися в Україні під час Революції Гідності.

Присутні об’єдналися для спільної молитви за полеглих Героїв Небесної сотні.

Також львів’яни вшанували загиблих Героїв поклавши квіти до пам’ятника Небесної Сотні.

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