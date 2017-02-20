У Львові суд заборонив будівництво на території парку «Знесіння»

Сьогодні, 20 лютого, Господарський суд Львівської області задовольнив клопотання військової прокуратури щодо забезпечення позову і заборонив будівельні роботи на Довбуша, 15 на території парку «Знесіння». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Відтак, на час судового розгляду справи щодо забудови земельної ділянки будівельні роботи на ній заборонені.

Зазначимо, що під час судового рішення директор ТзОВ «Архібуд», що з листопада 2016 року веде будівництво у парку «Знесіння», Наталія Барбадин-Дунець зазначила, що вирубка дерев, на яку нарікають мешканці, на території здійснювалась правомірно.

«До нас приходила екоінспекція і є висновок від управління природних ресурсів, шо зазначені дерева підлягають вирубці, бо половина з них – хворі, а інша половина – трухляві», – заявила вона.

Нагадаємо, що перед засіданням навпроти суду зібрався пікет проти забудови парку «Знесіння».