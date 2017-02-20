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У Львові створили штаб із озеленення міста

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Штаб координування запланованих заходів із озеленення міста створили на базі управління екології та ландшафтного планування Львівської міської ради. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

Як зазначають в управлінні, штаб повинен стати своєрідною платформою, яка об’єднає владу, громадські організації, благодійників та небайдужих містян задля покращення благоустрою та озеленення міста.
Окрім запланованої бюджетом розвитку міста висадки дерев, працівники управління опрацювали та узагальнили інформацію щодо видового та кількісного складу зелених насаджень, які б могли висадити на підпорядкованій території у 2017 році мешканці та підприємства за власні кошти, із зазначенням місця їх висадки.
«Всього ми нарахували потребу у 657 деревах та 380 кущах. Це здебільшого такі породи, як граб, клен, липа, акація та фруктові дерева. Також в переліку присутні екзоти – магнолія Суланжа, сакура, слива Піссарда, сосна чорна, Тсуга канадська та інші», – розповіла Маріанна Гавришко, провідний спеціаліст управління екології та ландшафтного планування.
Штабом також опрацьовується можливість відновлення фруктових садів на територіях шкіл та дошкільних навчальних закладів. Відтак наразі опрацьовано території 76 навчальних закладів. Загалом необхідна кількість саджанців – 840 штук (дерева та кущі).
«Прагнемо, щоб новостворений штаб став платформою для міста, яка об’єднає посадовців, громадські організації, благодійників та небайдужих львів’ян. Тут буде акумулюватись інформація про потребу, яку ми постійно моніторимо, а також ресурс, який можна використати. Вітається будь-яка допомога, чи це фізична праця, чи кошти, чи цікаві ідеї», – додала Маріанна Гавришко.
Звернутись у штаб можна за телефонами 297-59-82, 0676724572, контактна особа – Гавришко Маріанна Ігорівна. Телефонувати в робочі дні з 9.00 до 18.00

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