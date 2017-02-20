У Львові пройде Міжнародна агропромислова виставка

У Львові вже вдруге відбудеться Міжнародна агропромислова виставка «EuroAGRO». Під час заходу, який запланували на листопад, українські та польські виробники представлять агротехніку та обміняються досвідом ведення сільського господарства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, деталі проведення виставки узгодили у п’ятницю, 17 лютого, під час зустрічі директор департаменту Наталії Хмиз із представниками польської компанії Targi Kielce S.A. і ПрАТ «Гал-ЕКСПО».

За словами Наталії Хмиз, тематичними напрямками виставки стануть: агротехніка, тепличне господарство, присадибне господарство, рослинництво, садівництво, городництво, тваринництво, птахівництво, органіка, біогазове обладнання, IT-технології в управлінні агропромислового комплексу.

«Під час виставки українські виробники зможуть продемонструвати свої досягнення, отримати приклади успішного досвіду колег з інших європейських країн. Також ознайомитись з новими технологіями, запропонованими польськими виробниками, взяти участь у дискусійних майданчиках та обговорити актуальні питання в сільському господарстві», – зазначила директор департаменту.

До слова, під час зустрічі польська сторона також запросила аграріїв Львівщини відвідати Міжнародну виставку сільськогосподарської техніки «Agrotech». Вона відбудеться 17-19 березня 2017 року в м. Кельце. Також українські аграрії зможуть ознайомитись з господарствами Польщі, які займаються вирощуванням та переробкою ягід.