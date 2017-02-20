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У квартирі в Золочеві мало не згоріла бабуся. Сусідку з немовлям рятували через вікно

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У Золочеві під час пожежі у будинку вогнеборці врятували 7-місячне немовля та його матір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 20 лютого, о 8:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 3-поверхового житлового будинку у Золочеві на вулиці Тернопільська, 4. Дим із квартири помітили сусіди, які й викликали рятувальників.

Внаслідок пожежі отримала отруєння продуктами горіння власниця, 1932 року народження. Жінка в стані середньої важкості госпіталізована в реанімаційне відділення Золочівської центральної районної лікарні.

Дим із квартири поширився на сходову клітину й пробрався у розташовані вище квартири. Аби гарантувати безпеку мешканців, рятувальники через вікно за допомогою висувної драбини врятували 7-місячне немовля та його матір.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, дерев’яне вікно та двері. До ліквідації займання залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.

Фото: ДСНС

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